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حارس #ليفربول مطلوب في #بورنموث
صحيفة الخليج الإلكترونية
أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي بورنموث مهتم بالتعاقد مع حارس ليفربول سيمون مينوليه، ومن المتوقع أن يباشر في الصفقة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفقد حارس مرمى ليفربول (31 عامًا) مكانه في تشكيلة المدرب يورغن كلوب هذا الموسم بعد وصول أليسون بيكر، لكنه جذب اهتمام المدرب إيدي هاو.
وقد شارك البلجيكي في مباراتين فقط هذا الموسم، الأولى ضد تشيلسي في كأس رابطة الأندية والثانية في كأس الاتحاد الإنكليزي أمام وولفرهامبتون، وهي مبارتين خسرها ليفربول بنتيجة 2-1.
من جهته، سيسمح ليفربول لحارسه بالرحيل مقابل 15 مليون جنيه استرليني.
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