- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قدمت شركة الاتصالات السعودية فيديو توضيحياً لكيفية نقل البيانات من الأجهزة العاملة بنظام “IOS” إلى الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.
وأبان الفيديو أن أولى الخطوات هي تحميل تطبيق “جوجل درايف” من “آبل ستور” وتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بالمستخدم أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار القائمة والإعدادات والنسخ الاحتياطي.
وأوضح أنه بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي، يمكن الدخول بنفس الحساب من جهاز أندرويد وستكون كافة الملفات محفوظة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوضح كيفية تنقل بياناتك من الآيفون إلى جهازك الأندرويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.