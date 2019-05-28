إزاله ورم دماغي لستيني عن طريق الأنف بالمنظار بجدة

زينة الفدح

تمكن فريق طبي مشترك متخصص في جراحة المخ و الأعصاب ، من إزاله ورم دماغي لستيني ، كان يعاني من شبة فقدان للبصر ، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة منها الإشعاعية ، و التي أظهرت وجود ورم دماغي من الحجم الكبير ، بسببه أدى إلى شبة فقدان لبصر المريض .

و على الفور أدخل المريض إلى غرفة العمليات بحالة مستعجلة لإجراء عملية إزاله الورم عن طريق الأنف بالمنظار بدون جرح في الرأس ، و التي أستغرقت 4 ساعات و أُجريت بطريقة عالية الجودة ، و بفضل من الله تكللت بالنجاح ، بعدها تم نقله إلى غرفة الملاحظة و هو بصحة جيدة و مستقرة بحمد الله و تحسن ملحوظ في النظر .

من جانبه أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد وصل الله الثمالي عن شكره و تقديره للفريق الطبي الذي تمكن من إزاله الورم الدماغي من المريض و أنقذ بصره من الفقدان بفضل من الله ثم بجهودهم المخلصة و الغير مستغربه منهم بإجراء العملية بشكل عاجل ، متمنياً للفريق دوام التوفيق و النجاح و للمريض دوام الصحة و العافية .