مجموعات من المستوطنين اليهود تقتحم #الأقصى

الخليج - واس

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس ، أن مجموعات من المستوطنين ،اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا الى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا على المصلين والمعتكفين في المُصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات قطعان المستوطنين؛ الأمر الذي تسبب بأجواء متوترة في المسجد.