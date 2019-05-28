- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس ، أن مجموعات من المستوطنين ،اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا الى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا على المصلين والمعتكفين في المُصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات قطعان المستوطنين؛ الأمر الذي تسبب بأجواء متوترة في المسجد.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعات من المستوطنين اليهود تقتحم #الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.