قوات_الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بمحافظة نابلس

الخليج - واس

اعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليومَ خمسةَ شُبّانٍ فلسطينيين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية في نابلس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة واعتقلت ثلاثة شُبّان فلسطينيين بينهم أسيران محرران، وهم الأسير المحرر حسني عماد العامودي والأسير المحرر عوني مازن الشخشير، وأحمد محمد درويش، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة، واعتقلت الأخوين محمود وأنس عويس ، عقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه.