أتلتيكو_مدريد يعلن التعاقد مع خليفة دييجو جودين

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مع البرازيلي فيليبي أوجوستو مونتيرو مدافع فريق بورتو البرتغالي، بداية من الموسم المقبل.
وسيحتل فيليبي أوجوستو قائد دفاع بورتو ليحل بدلا من الأوروجوياني دييجو جودين، قائد أتلتيكو مدريد المنتقل مؤخرا لإنتر ميلان الإيطالي.
وكشف بورتو، عن قيمة الصفقة التي بلغت 20 مليون يورو، حيث سيمتد تعاقد أوجوستو مع أتلتيكو مدريد إلى صيف عام 2024.
وبات فيليبي أوجوستو ثاني لاعب من خط دفاع بورتو يرحل عن الفريق البرتغالي، بعد إيدير ميليتاو المنتقل لريال مدريد الإسباني.
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