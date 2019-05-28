ضمك يعلن تعاقده مع هداف المنتخب المغربي

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن نادي ضمك الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين السعودي، تعاقده الرسمي مع الدولي زكريا حدراف لاعب المنتخب المغربي. ولعب حدراف في صفوف الدفاع الحسني الجديدي، ونجح في حصد لقب كأس العرش معه، بالإضافة لثلاث بطولات مع نادي الرجاء البيضاوي. Advertisements ويجيد الدولي المغربي اللعب في مركز الهجوم، ويتميز بإمكانيات فنية وبدنية جيدة. يذكر أن ضمك صعد إلى دوري المحترفين مع كل من أبها والعدالة.

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