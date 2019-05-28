لهذا لسبب.. أمريكية تعيش كابوسا بعد عملية تجميل

مَن منا لا تسعده الهدايا؟ ومَن منا لا يبحث عن تجديد مظهره بين الآونة والأخرى، خاصة النساء؟!.. لكن يبدو أن الهدايا لا تبعث على السعادة دائما، وفقا للعين الإخبارية.

على الأقل هذا هو حال الأمريكية جامي ليدبيتر (42 سنة)، التي شعرت بسعادة غامرة حين حصلت على هدية من بناتها الثلاث، كانت عبارة عن قسيمة "خصومات" بقيمة 250 دولارا في مركز طبي لرسم حواجبها بتقنية الوشم الدائم، خاصة أن جامي كانت قد ولدت دون حواجب أصلا.

كانت بنات جامي يرغبن في إسعاد أمهن دون أن يعلمن أن هذه القسيمة ستزيد من مأساتها بعد أن خضعت لعملية الوشم؛ إذ فوجئت بعد انتهاء العملية وهي تنظر بالمرآة أنها حصلت على 4 حواجب، وليس حاجبين اثنين فقط فوق عينيها كبقية البشر، أو كيفما كانت تتمنى هي؛ الأمر الذي سبب لها شعورا مؤلما بالصدمة، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وقالت ليدبيتر إنها كانت محرجة للغاية من مقابلة الناس، وكانت لا تغادر منزلها في مدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة، خشية السخرية منها.

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وأكدت: "لا أتمنى حدوث ما جرى لي لأسوأ أعدائي، لقد تدمرت نفسيتي على نحو كبير.. كان الأمر صعبا للغاية".

وحاولت ليدبيتر أكثر من مرة إخفاء حاجبيها بالمكياج، لكن محاولاتها لم تنجح، لتتم فيما بعد إحالتها إلى مركز مختص ومعتمد ومجهز بكل المعدات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات التجميلية لإزالة آثار العدوان التجميلي الذي طرأ على وجهها.

ويُعَد الوشم الدائم أو التاتو أو المكياج التجميلي من أحدث الحلول في عالم التجميل؛ حيث تلجأ له العديد من النساء لإخفاء بعض العيوب بشكل دائم دون اللجوء لمستحضرات التجميل بصفة يومية.

والوشم الدائم للحواجب عبارة عن وضع رسم الحاجبين وحقن ذلك الرسم بالحبر الدائم في الجلد الذي لا يمكن غسله ولا تغييره.