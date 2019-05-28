شكرا لقرائتكم قتل زوجة مستشار لروحاني بالرصاص في منزلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب - | منذ 37 دقيقة في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 15:46

أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) اليوم الثلثاء، بأن زوجة مستشار للرئيس حسن روحاني قُتلت بالرصاص في منزلها.



وأشارت إلى أن ميترا نجفي قُتلت في شمال طهران، علماً أنها الزوجة الثانية لمحمد علي نجفي، وهو رئيس إصلاحي سابق لبلدية العاصمة ومقرّب من روحاني.

واستخدام أسلحة في عمليات قتل، نادر في إيران، لا سيّما في أحياء شمال طهران، حيث تقطن الطبقة البورجوازية في البلاد.

واستقال نجفي من رئاسة بلدية العاصمة عام 2018، بعدما انتقده متشددون نتيجة تسجيل مصوّر أظهر أنه حضر عرضاً راقصاً لفتيات خلال احتفال مدرسي.