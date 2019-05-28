شكرا لقرائتكم "مجموعة الأزمات الدولية" توصي بالحوار مع المتطرفين في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 15:51

دكار - أ ف ب - رأت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير نشر اليوم الثلثاء أن من الضروري محاولة عقد حوار مع المتطرفين ومؤيديهم في مالي، في ظلّ دورة العنف الدموي وسط البلاد وغياب أفق أي حل عسكري.



ولا تقترح المجموعة وقفاً للعمليات العسكرية ضدّ جماعة الداعية المتطرف أمادو كوفا الذي ظهر عام 2015 في المنطقة، بل توصي بـ"تغيير في المسار"، يجمع الضغط العسكري والحوار ونزع السلاح لدفع قادة المتطرفين إلى طاولة المفاوضات. وأكد التقرير أن اتصالات سابقة قام بها المجتمع المدني ومنظمات إنسانية ورجال دين "أظهرت شيئاً من البراغماتية" في أوساط جماعة كوفا.

واقترحت المجموعة على السلطات المالية "انتداب مسؤولين دينيين" لمحاولة التواصل مع قادة المجموعة، مع السعي في الوقت ذاته إلى "حوار على نطاق أوسع مع الماليين في وسط البلاد، يضمّ حتى المؤيدين للتمرد". ولكن التقرير أقرّ بأن أمام فكرة الحوار مع المتطرفين عوائق كثيرة، مثل رفض النخب في البلاد للأمر، وكذلك رفض القوى الأجنبية الحاضرة عسكرياً في مالي مثل فرنسا، وخشية من إعطاء طابع شرعي لجماعة "يداها ملطختان بالدماء".

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ودعا مؤتمر وفاق الوطني لعام 2017 في مالي خصوصاً، إلى فتح مفاوضات مع زعيم الطوارق في مالي إياد أغ غالي، ومع أمادو كوفا، لكن هذا القرار رفضته الحكومتان المالية والفرنسية.

وانضم كوفا إلى جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" منذ تأسيسها عام 2017، وهي التحالف في منطقة الساحل المرتبط بتنظيم "القاعدة"، ويتزعمه إياد اغ غالي. ومنذ ظهور جماعة كوفا التي تركز على تجنيد أفراد من قبيلة فولاني وهم تقليدياً مربون للماشية، تكثفت المواجهات في وسط مالي بين هذه الجماعة واتنيات البمبارا والدوغون التي تعمل بالزراعة. وشكل هؤلاء جماعات "الدفاع عن النفس" الخاصة بهم.

وبلغت أعمال العنف ذروتها في 23 آذار (مارس) الماضي بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 160 قروياً من الفولاني، يفترض أن منفذيها ينتمون إلى جماعة صيادين من قبيلة الدوغون. وأحصت بعثة الأمم المتحدة في مالي في 16 أيار (مايو) الجاري "488 قتيلاً" على الأقل منذ كانون الثاني (يناير) 2018 في هجمات "الصيادين التقليديين ضد مدنيين من الفولاني" في مناطق موبتي وسيغو (وسط). وفي الوقت ذاته، تسببت جماعات مسلحة من الفولاني "بمقتل 63" مدنياً في موبتي، وفق بعثة الأمم المتحدة.