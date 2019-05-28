شكرا لقرائتكم الشامسي في حفل إفطار في جبيل: يهمنا إستقرار البلدان في الإمارات قيادة حكيمة لا تتدخل في شؤون الدول الآخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 01:18

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي" أننا نعمل لاستقرار البلدان وخدمة الانسان سواء مواطن او مقيم او زائر ولا وجود عندنا للطائفية ولهذا السبب كانت زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الازهر الى العاصمة ابو ظبي وهي ليست زيارة بروتوكولية انما زيارة انبثقت منها وثيقة الاخوة، وهذه الوثيقة مستحيل ان تكون لولا ارادة القيادة الاماراتية وقناعة البابا وشيخ الازهر وقد اصبحت تدرس في المناهج الاماراتية، علما ان اي دولة طائفية مستحيل ان تستمر والدولة الوطنية هي المعيار ونحن دولة وطنية بامتياز نخدم الانسان واكثر انتاج الدولة من الناتج الوطني للفرد يوظف لعمل الخير".



رعى السفير الشامسي حفل إفطار لجمعية "سعادة السماء" في مطعم الجمعية في جبيل، شارك فيه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة إفرام، ورئيس الجمعية الأب مجدي العلاوي.

وأشار الشامسي الى "روابط الأخوة والتقدير والمحبة بين لبنان والإمارات العربية المتحدة، المنفتحة على كل الدول، وأكبر دليل زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس للامارات ومعه شيخ الأزهر، وقد إنبثقت عن هذه الزيارة وثيقة الأخوة التي تسعى دوما القيادة الإماراتية الى دعمها ونشرها".

واعتبر أن هذا الإفطار يدل على "روح العيش المشترك والتضامن بين جميع الأديان".

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وكان السفير الاماراتي جال في ارجاء قرية الانسان التابعة لـ"جمعية سعادة السماء" في بلدة المعيصرة - فتوح كسروان، والقى رئيس مركز قرية الإنسان ماثيو مجدي علاوي كلمة شدد فيها على "احترام الآخر وعدم التفرقة بين دين او عرق". وتطرق إلى" نهج أبناء الإمارات قيادة وشعبا وعمق سياستها التي كانت وما زالت أيقونة التسامح والقيم الإنسانية الحضارية عالميا"، لافتا الى ان "جمعية سعادة السماء كان لها الحظوظ بالوصول إلى المراكز الأولى في مسابقة صناع الأمل في موسمها الثالث على التوالي العام 2019 التي أعلن عنها نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

بدوره شكر السفير الشامسي، علاوي على كل ما قاله عن الامارات وقال: "تربطنا علاقة انسانية ونتواصل دائما لعمل الخير ولم ولن نفرق يوما بين شخص وآخر او دين وآخر. نحن دولة محبة للسلام والاستقرار والامن، والامارات لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى انما تسعى لحل مشاكل الدول وتسعى الى مد يد العون والمساعدة لكل محتاج وكما تعلمون فالامارات للسنة الخامسة على التوالي تتبوأ المركز الاول عالميا في المساعدات الانسانية ومن يصل للمركز الاول في هذه المساعدات لا يفرق بين احد وآخر او بين دولة او ديانة واخرى لان هناك معايير دولية لتصنيف الدول في ما يخص المساعدات".

اضاف :"الامارات دولة حضارية متقدمة وتؤمن بالانسان وهناك شخص اسمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وحد سبع امارات في دولة واحدة كان يؤمن بالعيش المشترك سنة 1958 وهو اول من بنى كنيسة في مدينة العلم وقد تقبل هذا الانفتاح لاننا شعب نؤمن بثقافة العيش المشترك ونؤمن بكل الاديان السماوية".

وتابع :"يهمنا استقرار البلدان كما يهمنا ايضا ان تكون رسالتنا واضحة وتكون الامارات وابو ظبي عاصمة التسامح وملتقى الاديان، وقد رأينا كل الدول التي تراجعت بسبب الطائفية والعنصرية بشكل ملحوظ والتاريخ شاهد على ذلك. هناك دول محيطة ودول جوار بعدما كانت من اغنى البلدان اصبحت من افقرهم بسبب الطائفية، والامارات متنبهة لهذا الشيء علما انه يوجد فيها اكثر من 200 جنسية على ارضها وقد وضعنا قانونا يرضي جميع الاديان ولدينا الكنيسة والمسجد والمعبد وكل هذا الانفتاح تحت سقف القانون، كما لدينا في الامارات قيادة حكيمة واعية تعرف المستقبل ولديها استراتيجية مستقبلية لدولة الامارات".