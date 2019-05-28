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وتابع فاروق إن الأخبار الواردة من مطار الخرطوم ومطار نيالى وغيرها أنها متوقفة فضلا عن كثير جدا من المحال التجارية والصحف والشركات الخاصة والعامة وخدمات الكهرباء وغيرها كلها متجاوبة مع الدعوة للإضراب.
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وأوضح فاروق أن الخسائر الاقتصادية لا شك ستكون كبيرة بدون إحصاءات وأرقام دقيقة، حتى الآن، لكن دولاب العمل المتوقف لا شك سيؤثر تأثير فادح.
وكان تجمع المهنيين قد أعلن التزام الطيارين السودانيين بالإضراب عن العمل، منذ صباح اليوم، في إطار الإضراب الشامل الذي تنظمه قوى الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، وغدا للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وقد ساد الهدوء في الحركة المرورية في شوارع العاصمة، الخرطوم، ومدن رئيسية أخرى خلال الفترة الصباحية، بينما نظم عمال بشركات صناعية وقفة احتجاجية تزامنا مع بدء الإضراب.
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي سوداني: رسالة الإضراب وصلت للمجلس العسكري وخسائر الإضراب الاقتصادية ستكون فادحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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