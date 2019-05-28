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صحفي سوداني: رسالة الإضراب وصلت للمجلس العسكري وخسائر الإضراب الاقتصادية ستكون فادحة

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وتابع فاروق إن الأخبار الواردة من مطار الخرطوم ومطار نيالى وغيرها أنها متوقفة فضلا عن كثير جدا من المحال التجارية والصحف والشركات الخاصة والعامة وخدمات الكهرباء وغيرها  كلها متجاوبة مع الدعوة للإضراب.

© REUTERS / STRINGER

وأشار فاروق لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرسالة السياسية للإضراب وصلت للمجلس العسكري، وهى أن الخيار خيار الشعب ضد مماطلة المجلس في تسليم السلطة، وسيجري تقييم للإضراب لدراسة الخطوة التالية التى لم تتحدد بعد.

وأوضح فاروق أن الخسائر الاقتصادية لا شك ستكون كبيرة بدون إحصاءات وأرقام دقيقة، حتى الآن، لكن دولاب العمل المتوقف لا شك سيؤثر تأثير فادح.

وكان تجمع المهنيين قد أعلن التزام الطيارين السودانيين بالإضراب عن العمل، منذ صباح اليوم، في إطار الإضراب الشامل الذي  تنظمه قوى الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، وغدا للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وقد ساد الهدوء في الحركة المرورية في شوارع العاصمة، الخرطوم، ومدن رئيسية أخرى خلال الفترة الصباحية، بينما نظم عمال بشركات صناعية وقفة احتجاجية تزامنا مع بدء الإضراب.

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