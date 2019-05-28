إحباط أكثر من 35 هجوما في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر

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الرياض: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف أحبطت أكثر من 35 عملًا إرهابيًا للمليشيات الحوثية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

واوضح المالكي، خلال المؤتمر الصحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد مساء امس في الرياض أن قوات التحالف من خلال عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع تعمل على تحييد وتدمير قدرات الصواريخ البالستية و الطائرات بدون طيار و الزوارق المفخخة السريعة.

وأشار المالكي ، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، إلى أن ما حدث في 9 رمضان بشأن استهداف مضخات النفط في الدوادمي وعفيف يعد استهدافًا للاقتصاد العالمي، وأكد أن هناك محاولات لاستهداف المطارات الرئيسية بما فيها محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي، و مطار الملك عبد الله في جازان، وقال: "إن ممارسة الميلشيات الإرهابية ترتقي إلى جرائم حرب باعتبار أن مناطق الأعيان المدنية والمدنيين هي محمية بموجب القانون الدولي والمادة 51 والمادة 52 من القانون الدولي الإنساني".

