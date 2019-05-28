دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع NZXT تطلق تحديث لسلسلة H من صندوق الحاسب المكتبي في مؤتمر Computex ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت NZXT اليوم خلال فعاليات مؤتمر Computex عن إطلاق الإصدارات الجديدة من صندوق الحاسب المكتبي من سلسلة H حيث تأتي الإصدارات الجديدة بموصل USB C.

قدمت NZXT في مؤتمر Computex اليوم 6 من الإصدارات الجديدة من سلسلة H من صندوق الحاسب المكتبي، حيث كشفت عن H210 ، H210i ،H510 ،H510i ،H710 وأيضاً H710i، والتي تنضم إلى الإصدارات الأصلية من الشركة.

وتنطلق النماذج الجديدة من الأجهزة بتصميم يضم لوحات زجاجية في الهيكل الخارجي لصندوق الحاسب، كما أضيفت تحسينات إلى SSD، وتأتي اللوحة الأمامية الآن بالجيل الثاني من موصل USB 3.1 فئة C.

أيضاً لا يختلف حجم الإصدارات الجديدة من سلسلة H عن حجم الإصدارات الأصلية، حيث ينطلق صندوق الحاسب المكتبي H210 ليدعم تطبيقات Mini-ITX، بينما يأتي H510 بتصميم ATX Mid-Tower صغير الحجم، كما يأتي H170 صندوق ATX Mid-Tower.

تأتي الإصدارات الجديدة من صندوق الحاسب بنفس نظام الألوان الإضاءة المميزة للإصدارات السابقة، مع هيكل خارجي باللون الأسود الغير لامع، والأبيض الغير لامع، مع نموذج أخر يأتي بلوني الأسود الغير لامع والأحمر معاً.

Advertisements

ومن المقرر أن تأتي نماذج” i” بتحديث لتقنية Smart Device v2 لدعم اثنان من إضاءة Hue 2 RGB، وأيضاً 3 من قنوات المراوح، حيث من المقرر أن يتحرك الهواء من خلال مراوح مميزة بحجم chaF120 مم.

كما يأتي هكيل صندوق الحاسب المكتبي بميزة التحكم في ألوان الإضاءة، بينما يأتي H510i Elit بمستوى تسعير أكبر مع مراوح 14مم، وشريط مميز بإضاءة LED.

يذكر أن شركة NZXT قد أكدت على إطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة صندوق الحاسب المكتبي للبيع في شهر يوليو، على أن تأتي بسعر يبدأ من 80 دولار وحتى 140 دولار في أعلى نموذج.

المصدر

هذا الموضوع NZXT تطلق تحديث لسلسلة H من صندوق الحاسب المكتبي في مؤتمر Computex ظهر على التقنية بلا حدود.