دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شاومي تحقق رقمًا قياسيًا في مبيعات ريدمي نوت 7

ذكرت تقارير تقنية أن شركة شاومي الصينية قد حققت رقمًا قياسيًا في مبيعات هاتفها الذكي الجديد ريدمي نوت 7، وذلك بعد خلال ما يقرب من 4 أشهر من إطلاقه.

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وقالت التقارير أن الشركة الصينية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية باعت 10 مليون نسخة من هاتفها الجديد، بعد 129 يومًا فقط من طرحه للبيع.

وأشارت التقارير إلى أن لي جون، المؤسس المشارك لشركة شاومي، أعلن عن هذا الخبر، مؤكدًا أنه احتفل مع المديرين التنفيذيين للشركة الصينية بهذا الرقم القياسي.

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وأضاف لي جون أن شركة شاومي مستمرة في تقديم الأجهزة ذات الجودة العالية والقيمة القوية، مشيرًا إلى أنهم على وشك إطلاق أحدث أجهزتهم ريدمي K20.

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جدير بالذكر أن هاتف ريدمي نوت 7 يضم كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابيكسل، وهو أول هاتف في الفئة المتوسط يحمل تلك الدقة العالية، بحسب ما جاء في التقارير.

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