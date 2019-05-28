شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: طائرات التحالف تدمر آليات عسكرية ثقيلة لميليشيات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، آليات عسكرية ثقيلة لميليشيا الحوثى شمال محافظة الضالع.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصادر ميدانية يمنية، القول "إن طائرات تحالف دعم الشرعية شنت غارات عدة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثى شمال الضالع، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير آليات عسكرية ثقيلة".

وأضافت المصادر أن الطائرات قصفت مواقع تمركز الميليشيات القريبة من منطقة شخب غرب مديرية قعطبة.. موضحة أن القصف أسفر عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابتين، وعدد من العربات العسكرية.

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على جانب آخر، واصلت قوات الجيش الوطنى قدمها شمال الضالع وسط انهيارات واسعة بصفوف مسلحى القيادى الحوثي.

يذكر أن 12 حوثيا قتلوا فيما أُسر 15 آخرين فى كمين نفذته قوات الجيش الوطنى - الإثنين الماضى - بمنطقة العود شمال الضالع.