الداخلية الكويتية: تشكيل لجنة تحقيق فى تكرار خروج المطلوبين من منافذ البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق فى واقعة تكرار خروج المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا من المنافذ الكويتية. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمنى بالوزارة - فى بيان، أن اللجنة ستبدأ أعمالها اعتبارا من اليوم الثلاثاء. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأسئلة البرلمانية، وجهت من عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتى مؤخرا، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، حول هروب عدد من المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا خارج الكويت، وكان آخرهم رجل أعمال متهم فى قضية فساد بقيمة نحو 10 ملايين دينار كويتى (ما يعادل نحو 33 مليون دولار أمريكى).

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