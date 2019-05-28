شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب المغرب عضوًا فى المجلس التنفيذى لـ"موئل الأمم المتحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الأحد فاسى فهرى، وزير إعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربى، على أن انتخاب المغرب، بنيروبى، عضوا فى المجلس التنفيذى لـ"موئل الأمم المتحدة"، سيتيح له الانفتاح أكثر على البلدان الأعضاء، خاصة الإفريقية منها، للاستفادة من الخبرة التى راكمها فى مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان واستلهام، فى الوقت ذاته، تجارب بلدان أخرى بالقارة فى هذا المجال.

وأضاف فاسى فهرى، الذى يرأس الوفد المغربى فى أشغال الدورة الأولى للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، فى تصريح لوكالة المغرب العربى للأنباء، أن هذا الانتخاب، سيمكن المغرب من التموقع مجددا فى المشهد الدولى، لاسيما فى إفريقيا، وخاصة فى إطار التعاون جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي.