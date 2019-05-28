انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم شمال العراق‎

أربيل (العراق) / عارف يوسف/ الخليج 365

انتخب برلمان إقليم شمال العراق، الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني، رئيسا للإقليم بغالبية أصوات النواب.

ورشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، رئيس الحكومة الحالي للإقليم ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الإقليم، فيما تنافس على المنصب 4 مرشحين مستقلين لا يمثلون أي حزب أو كتلة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن بارزاني حصل على 68 صوتا من مجموع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 81 من أصل 111 برلمانيا.

كان البرلمان عقد، صباح الثلاثاء، جلسة خاصة لانتخاب رئيسًا للإقليم، وسط مقاطعة حزبي "الاتحاد الوطني الكردستاني" (21 مقعد) و"حراك الجيل الجديد" (12 مقعد).

وتصدر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بحصوله على 45 مقعدا من أصل 111.

ويتعين أن يحصل الرئيس على 50 صوتا + 1 من اعضاء البرلمان للظفر بالمنصب.

وعُلق منصب رئاسة الإقليم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عندما أعلن الرئيس آنذاك مسعود بارزاني عدم نيته للترشح مجدداً. وكان بارزاني يشغل المنصب منذ توليه الحكم عام 2005.

ومنذ ذلك الحين، تم تفويض صلاحيات رئاسة الإقليم إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية في الإقليم.

وأقر برلمان إقليم شمال العراق، في 8 مايو/أيار الجاري، مشروع قانون "تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم" بـ89 صوتا.

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** من هو نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني؟

- ولد في 21 أيلول عام 1966 في منطقة بارزان.

- هاجر مع عائلته إلى إيران عام 1975.

- التحق بكلية العلوم السياسية في جامعة طهران.

- أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1989.

- في 2006 أصبح رئيسا لوزراء الإقليم وبقى في المنصب حتى 2009.

- أصبح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر الحزب الثالث عشر 2010.

- أعيد انتخابه رئيسا للوزراء ليبقى في هذا المنصب منذ عام 2012 وحتى الآن.

- متزوج وهو أب لـ5 أبناء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.