"أفريكوم": مقتل 3 إرهابيين بغارة جوية شمال شرقي الصومال

مقديشو / نور جيدي / الخليج 365

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الثلاثاء، مقتل ثلاثة "إرهابيين" في جبال "جوليس" شمال شرقي الصومال.

وقالت "أفريكوم" في بيان على موقعها، إنها نفذت غارة جوية بالتعاون مع الحكومة الصومالية، استهدفت عناصر من حركة "الشباب" في منطقة جبال جوليس.

وأضاف البيان أن الغارة تعد السادسة من نوعها خلال مايو/ أيار الجاري ضد عناصر "الشباب" وتنظيم "داعش" فرع الصومال، المتمركزة في سلسلة الجبال المذكورة.

وقال نائب مدير عمليات "أفريكوم" الجنرال روبرت هوستن، في البيان، إن الغارات الجوية ضد الإرهابيين أعطت وقتا ومساحة إضافيين للتقدم التدريجي المستمر في الصومال.

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وأكد البيان أن "الضربات الجوية الدقيقة دعمت القوات الحكومية في جهودها لحماية المدنيين من التهديدات الإرهابية، مما يساهم في تعزيز سعي الحكومة للسيطرة على البلاد".

وأشار أن الغارة أسفرت عن مقتل 3 من عناصر "الشباب"، موضحا أن جبال جوليس مأوى للجماعات الإرهابية في إشارة إلى "الشباب" و"داعش".

وبحسب البيان، فإن التقييمات تشير أن "الغارة لم تسبب في أية خسائر بشرية في صفوف المدنيين".

وأفاد أن "القيادة الأمريكية في إفريقيا ستواصل العمل مع شركائها لدحر الإرهابيين في كافة الطرق اللازمة والفعالة، من أجل حماية الشعب الصومالي من التهديدات الإرهابية".

ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي من السلطات الصومالية حول ما أورده بيان "أفريكوم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.