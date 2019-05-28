سفير أنقرة بالدوحة يلتقي رجال أعمال أتراك في قطر

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
التقى سفير أنقرة بالدوحة فكرت أوزر، الإثنين، عددًا من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية في قطر التي تعمل في المجالات المختلفة.
وأقام أوزر مأدبة إفطار، في مقر إقامته بالدوحة لرجال أعمال بلاده، بحسب مراسل الخليج 365.
وناقش السفير التركي مع أصحاب الشركات ورجال الأعمال أنشطتهم في الدوحة.
ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري تركي 242 شركة، فيما يقدّر عدد الشركات العاملة في قطر برأس مال تركي بحت، حوالي 26 شركة.
وتحتل قطر المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الخارجية في تركيا، حيث تبلغ 20 مليار دولار في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والمصارف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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