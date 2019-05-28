حماس: قصف إسرائيل لسوريا عدوان على الأمة العربية

غزة/محمد ماجد/الخليج 365

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، القصف الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي السورية" عدوان على الأمة العربية" .

جاء ذلك في بيان لحازم قاسم الناطق باسم الحركة وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال قاسم:" القصف الإسرائيلي للأراضي السورية، هو استمرار لعدوان الاحتلال المستمر على الأمة العربية على مستوى الأرض والإنسان، وهو امتداد للعدوان الذي لا يتوقف على فلسطين شعباً وأرضاً ومقدسات".

وأضاف:" هذا العدوان يجدد تأكيد أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة العربية وللمنطقة، وهو يعمل على استغلال الخلافات الداخلية للأمة لمواصلة عدوانه، ولتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع:"أمام هذا السلوك الإسرائيلي، سيبقى مطلوباً من الأمة بكل مكوناتها إنهاء خلافاتها الداخلية، وتوحيد صفوفها، لبناء إستراتيجية تواجه الصلف الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية".

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وأعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مساء الإثنين، تعرض موقع عسكري شرق "خان أرنبة" بريف محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد، لقصف إسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تسمه، أن القصف أسفر عن قتيل وإصابة آخر بجروح.

وذكرت أن إسرائيل قصفت بصاروخ الإثنين أيضا "تل الشعار" بالقنيطرة ما أسفر عن جرحى.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق نيران من مضادات أرضية سورية، باتجاه طائرة عسكرية كانت في تحليق اعتيادي شمالي البلاد، وردا على ذلك أغار على المنصة التي أطلقت منها النيران".

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