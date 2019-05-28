الطيارون السودانيين يبدأون إضرابًا عامًا بالبلاد

الخرطوم/ الخليج 365

بدأ طيارون سودانيين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إضرابًا عامًا عن العمل، استجابة لدعوة "قوى إعلان الحرية والتغيير".

جاء ذلك في بيان صادر عن "تجمع الطيارين السودانيين" نشره تجمع المهنيين السودانيين أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك".

وقال البيان "مع ساعات الصباح الأولى، نؤكد لكم أن جميع الطيارين السودانيين في كل شركات الطيران ملتزمون تماما بالإضراب المعلن الذي بداء 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن "الإضراب مستمر حتي منتصف ليل يوم الأربعاء لكل الرحلات الداخلية والدولية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم.

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ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية حتى الساعة 2:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (12:00 غ. ت).

وأعلنت القاهرة، الإثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي، إلى الخرطوم الثلاثاء "نظرًا للأحداث الجارية في السودان".

ومساء الإثنين، أكدت قوى " إعلان الحرية والتغيير" أنهم "سينفذون الإضراب العام الثلاثاء، والأربعاء في جميع أنحاء البلاد".

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.‎

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.