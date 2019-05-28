جمعيتان مغربيتان تطالبان بفتح تحقيق حول واقعة وفاة “والد” معلمة

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

طالبت جمعيتان مغربيتان بفتح تحقيق في وفاة والد إحدى المعلمات بعد قضاء أكثر من شهر بإحدى مستشفيات الرباط على إثر "إصابته بعد تفريق وقفة احتجاجية للمعلمين المتعاقدين".

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا، الإثنين، عن جمعيتين غير حكوميتين، حصلت الخليج 365 على نسخة منهما.

وكان عبد الله حجيلي، والد معلمة متعاقدة، يرافق ابنته خلال احتجاجات المعملين أبريل/ نيسان الماضي، بحسب البيانات التي أشارت إلى أنه "أصيب أثناء تفريق قوات الأمن وقفة احتجاجية للمعلمين المتعاقدين".

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (كبرى الجمعيات الحقوقية في البلاد) بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين في حدوث وفاة حجيلي.

وقالت الجمعية إنها “تلقت، بحزن كبير خبر وفاة عبد الله حجيلي، بعد أن قضى أكثر من شهر في العناية المركزة بمستشفى ابن سينا بالرباط، الذي نقل إليه على إثر إصابته من طرف القوات العمومية، الشهر الماضي، عقب إقدامها على تفريق وقفة سلمية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.

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من جهتها، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (غير حكومية) بفتح تحقيق حول الواقعة ذاتها، موضحة أنها تقدمت بشكوى للنيابة العامة من أجل ذلك. وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"(غير حكومية)، تنظيم إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من الثلاثاء حدادا على روح الحجيلي”.

وأطلقت الحكومة منذ 3 سنوات؛ برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم .

وخلال 13 أبريل قرر الأساتذة المتعاقدون العودة إلى التدريس بعد 6 أسابيع من الإضراب العام، بحسب وزارة التربية الوطنية المغربية.

ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين .

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية طمأن في كلمة له أمام البرلمان في 5 شباط/ فبراير الماضي، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، قائلا إن "التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقدا هشا بل نهائي وغير محدد المدة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.