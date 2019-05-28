رئيس #ريال_مدريد يكشف حقيقة رحيل #راموس للدوري الصيني

صحيفة الخليج الإلكترونية

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، حقيقه طلب قائد فريقه سيرجيو راموس الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بيريز في تصريحات إذاعية: “جاء راموس لي في مكتبي، وأخبرني أنه لديه عرضا مهما من الصين، ولكنهم لن يتمكنوا دفع قيمته”.

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وأضاف: “طلب مني راموس المغادرة كما قيل بالفعل مجانا، فمن المستحيل بالنسبة لنا أن نترك القائد مجانا، لأنه ستكون سابقة في تاريخ النادي”.

وواصل: “كريستيانو رونالدو كان صاحب أعلى أجرا في الفريق، ولكن راموس الأن الأكبر أجرا”.

وأتم بيريز بقوله: “أحب راموس كثيرا، وبذلت كل ما في وسعي من أجله، فإذا لم أفعل أكثر من ذلك على الجميع أن يعرف أنني لا استطيع”.