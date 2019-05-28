الصحة توجه نصائح للمعتمرين للوقاية من النزلة المعوية

صحيفة الخليج الالكترونية قدمت وزارة الصحة بعض النصائح للمعتمرين للوقاية من النزلة المعوية. وأكدت الصحة على ضرورة الحرص على سلامة ونظافة الطعام التي يتناوله المعتمر، والمحافظة على نظافة اليدين وتجنب استعمال أشياء الآخرين. وشددت الصحة على ضرورة تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات، مع طبخ اللحوم جيدًا، والحرص على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، وأخيرًا الإكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر.

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