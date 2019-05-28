مقتل وأسر 27 حوثياً في كمين مُحكم للجيش اليمني بـ”الضالع”

الخليج - واس

قُتل 12 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأُسر 15 آخرون، اليوم الثلاثاء، في كمين نفذه الجيش الوطني اليمني في منطقة العود شمال محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استدرجت عناصر من الميليشيا الإرهابية كانت تحاول التسلل، من منطقتي هجار، وشليل، باتجاه مواقع صامح، غربي منطقة مريس، وقرية القفلة شمالي مديرية قعطبة؛ ما أسفر عن مقتل 12 من عناصرها، وأسر 15 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

من جهة أخرى، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجمات لميليشيا الحوثي الإرهابية في عدة مواقع بآل حميقان بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن؛ ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.