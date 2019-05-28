شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تطور تقنية لصنع «فيديو مفبرك» من صورة واحدة! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: تمكن باحثون في مركز “سامسونج” للذكاء الاصطناعي في العاصمة الروسية “موسكو” من تطوير خوارزميات يمكنها صناعة فيديو مفبرك عن طريق صورة واحدة فقط. Advertisements وأظهر الباحثون قدرات الخوارزميات التي تم تطويرها بواسطة تكنولوجيا تعليم الآلات والذكاء الاصطناعي. وكانت النتيجة وجود فيديو لصورة متحركة تعطي تعبيرات مختلفة، وكلما تمت إضافة المزيد من الصور، أصبح الفيديو أكثر واقعية. واختبر الباحثون هذه الخوارزميات على عدد من الصور مثل لوحة “الموناليزا” الشهيرة وعدد من المشاهير.

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