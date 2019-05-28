شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المرابط بالحد الجنوبي «المنتشري» في حادث أليم قبيل زفافه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

تسبب حادث مروري أليم،ظهر أمس الاثنين، في وفاة المرابط بالحد الجنوبي عبدالرحمن خلف عبدالله المنتشري، إثر الحادث الأليم الذي وقع على طريق “المخواة- نمرة” وخلّف 9 وفيات؛ حيث كان برفقته 3 من أخواته واثنتان من بنات أخواته.

وقال معلمه السابق، إدريس دخيل الله المنتشري، أن موعد زفاف الراحل كان محددًا له اليوم السادس بعد العيد؛ أي بعد أسبوعين من الآن؛ مشيرًا إلى أنه الابن الأكبر لأسرته، وأن والده لا يعمل، وأن أمه وأخته توفيتا بمرض السرطان.

وبيّن أن الراحل “يسكن في قرية قرقرة ببلاد المنتشر بمحافظة العرضيات”؛ مشيرًا إلى أنه كان أحد معلمي الراحل بالمرحلة المتوسطة؛ حيث كان أحد الطلاب المتميزين بحسن السلوك وطيبة القلب؛ فهو محبوب من جميع زملائه الطلاب ومعلميه وكان يشارك بالبرامج التطوعية.

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يُذكر أن الراحل كان يدرس بمدرسة زيد بن الخطاب المتوسطة بالسر؛ حيث لم يكمل تعليمه بسبب تفرغه لإعالة أسرته.

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