إمام الحرم المكي السابق يثير الجدل بسبب فتوى

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عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق

أثار عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتج عنه ردود فعل متباينة بين المغردين، وذلك بسبب دعوته، عبر قناة "SBC" السعودية، إلى عدم فصل الرجال عن النساء بساتر خلال الصلاة، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن يحدث في عهد النبي محمد، وتطرق أيضا إلى قضية مناداة المرأة باسمها مشيرا إلى أن نساء اليوم لسن بأكرم من زوجات الرسول والحلفاء الراشدين، قائلا إن الرسول لم يقل بوجوب فصل الرجال عن النساء بساتر، ووصف هذه العملية بأنها ناتجة عن "الوسوسة" حتى في الصلاة.

وأشار الكلباني إلى أن فصل الرجال عن النساء في الصلاة لم يكن شائعا في عهد الرسول والخلفاء الراشدين، كما إلى قضية مناداة النساء بأسمائهن داعيا إلى فعل ذلك، مشيرا إلى أن الرسول كان ينادي زوجاته بأسمائهن ولم يكن يخفيها، فنساء الحاضر لسن بأكرم من زوجات النبي، وذلك حسبما ذكر موقع "سي إن إن" بالعربية.الشيخ

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