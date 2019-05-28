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موجة حر بنصف درجة الغليان تضرب دولة عربية ابتداء من الجمعة

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وقال رئيس مصلحة الأرصاد أقدم محمود عبد اللطيف: "هناك موجة حر ستضرب البلاد يوم الجمعة المقبلة الموافق الـ31 من مايو/ أيار الحالي، وذروة هذه الموجة ستكون يوم السبت الأول من يونيو المقبل"، وذلك حسب موقع قناة "السومرية" العراقي.

© Sputnik . Sergey Mamontov

وأشار إلى أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد السبت ستكون 48 درجة مئوية، وفي نينوى 45 وفي البصرة 49"، موضحا أن "الموجة سيضعف تأثيرها يوم الأحد المقبل الموافق للثاني من يونيو/ حزيران".

وأضاف: "درجات الحرارة ستنخفض يوم الأحد القادم عدة درجات ابتداء من الأقسام الغربية للمنطقة الوسطى في العراق، مع إمكانية تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية".

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