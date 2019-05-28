موجة حر بنصف درجة الغليان تضرب دولة عربية ابتداء من الجمعة

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وقال رئيس مصلحة الأرصاد أقدم محمود عبد اللطيف: "هناك موجة حر ستضرب البلاد يوم الجمعة المقبلة الموافق الـ31 من مايو/ أيار الحالي، وذروة هذه الموجة ستكون يوم السبت الأول من يونيو المقبل"، وذلك حسب موقع قناة "السومرية" العراقي.
© Sputnik . Sergey Mamontov
وأضاف: "درجات الحرارة ستنخفض يوم الأحد القادم عدة درجات ابتداء من الأقسام الغربية للمنطقة الوسطى في العراق، مع إمكانية تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية".
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