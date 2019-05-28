دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع NVIDIA تعلن عن توافق عدد 16 شاشة مخصصة للألعاب مع تقنية G-Sync ظهر على التقنية بلا حدود.

كانت شركة NVIDIA قد بدأت في إختبار توافق مجموعة من شاشات الألعاب مع تقنية G-Sync خلال الفترة الماضية، حيث إعتمدت بالفعل في البداية 12 شاشة مخصصة للألعاب، ومن جديد أعلنت في فعاليات Computex 2019 عن توافق 16 شاشة مع تقنية الشركة.

وقد شملت الشاشات التي تم إختبارها في شركة إنفيديا عدد 503 شاشة مخصصة للألعاب، إلا أن قائمة الشاشات المتوافقة مع تقنية المزامنة من إنفيديا إقتصرت في البداية عل 12 شاشة فقط.

واليوم من جديد تتوسع قائمة الشاشات المتوافقة مع تقنية المزامنة الخاصة بإنفيديا G-Sync، حيث تم إعتماد توافق 16 شاشة ليرتفع عدد الشاشات المتوافقة إلى 28 شاشة، وهي نسبة صغيرة من شاشات الألعاب التي تم إختبارها حيث تصل نسبة الشاشات التي لم تدعم التوافق مع تقنية G-Sync إلى 94.4%.

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وتشمل الشاشات المتوافقة مع تقنية المزامنة G-Sync من إنفيديا كلاً من شاشات الألعاب المقدمة من Acer ،Agon ،Asus Benq، HP،Dell إلى جانب LG.

المصدر

هذا الموضوع NVIDIA تعلن عن توافق عدد 16 شاشة مخصصة للألعاب مع تقنية G-Sync ظهر على التقنية بلا حدود.