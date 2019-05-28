قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة فى منطقة الجزيرة العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الجزيرة العراقية سقوط قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة، حسبما ذكرت شبكة العين الإماراتية. وتشهد العراق، حربا ضروسا ضد عناصرتنظيم داعش الإرهابى.

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