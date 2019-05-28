شكرا لقرائتكم خبر عن فوز نيجرفان برزانى برئاسة إقليم كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة سكاى نيوز، إن برلمان إقليم كردستان العراق انتخب اليوم الثلاثاء، نيجرفان البارزانى رئيسا جديدا للإقليم. كما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن البارزانى حصل على أصوات 68 عضوا من أصل 81 فى البرلمان. وأضافت أن جلسة انتخاب البارزانى شهدت مقاطعة كتلتى الاتحاد الوطنى الكردستاني، والجيل الجديد.

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