شكرا لقرائتكم خبر عن التصرف الصحيح في حال الاحتجاز داخل المصعد بـ3 خطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضح الدفاع المدني ثلاث خطوات يتعين القيام بها في حال تعرّض الشخص لاحتجاز في مصعد، لافتاً إلى أن الالتزام بتلك الخطوات من شأنه ضمان سلامة الشخص المحتجز.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن الشخص لو تعرّض للاحتجاز داخل مصعد، عليه التزام الهدوء وطلب النجدة بضغط زر التنبه والاتصال، ثم الاتصال بالدفاع المدني على الرقم “998”.