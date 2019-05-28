بينهم محمد عبده ونوال الزغبي.. 17 فنانًا يحيون 10 حفلات في عيد الفطر بالسعودية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت شركة روتانا للصوتيات المرئيات، عن تنظيمها 10 حفلات في مدن سعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأكدت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، أن مدن الرياض والدمام والطائف والأحساء، ستستقبل الحفلات على مدار أربعة أيام تنطلق في الـ5 وحتى الـ8 من يونيو المقبل.

ونشرت الشركة ”بوستر“ يجمع نجوم هذه الحفلات، حيث يقام يوم 5 يونيو حفلان، الأول في الرياض ويحييه المطرب السعودي رابح صقر والفنانة المصرية أنغام، أما الثاني فيقام في الطائف ويحييه النجم السعودي خالد عبدالرحمن ورامي عبدالله.

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وتقام يوم 6 يونيو 3 حفلات، الأولى في الطائف ويحييها حاتم العراقي وجابر الكاسر، أما الثانية فتقام في الرياض ويحييها الفنان السعودي محمد عبده، أما الثالثة فستكون في الدمام ويحييها النجم المصري محمد حماقي، ووليد الشامي.

وتستقبل مدينتا الأحساء والدمام حفلين، يوم 7 يونيو، يحيي الحفل الأول عبدالله الرويشد والفنانة نوال الزغبي، أما الثاني فيحييه الفنان السعودي محمد عبده.

وتختتم حفلات عيد الفطر التي تنظمها روتانا، بثلاث حفلات يوم 8 يونيو، ويحيي الأول راشد الماجد وداليا مبارك، في العاصمة السعودية الرياض.

أما الحفل الثاني فيحييه، عبادي الجوهر وأصيل أبو بكر في مدينة الإحساء، وسيكون جمهور الدمام على موعد مع النجمة أصالة والنجم حسين الجسمي في آخر الحفلات.