استجابة لدعوة قوى الحرية.. الطيارون السودانيون يبدأون إضرابا عاما بالبلاد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بدأ طيارون سودانيين في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إضرابًا عامًا عن العمل، استجابة لدعوة "قوى إعلان الحرية والتغيير".

جاء ذلك في بيان صادر عن "تجمع الطيارين السودانيين" نشره تجمع المهنيين السودانيين أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال البيان: "مع ساعات الصباح الأولى، نؤكد لكم أن جميع الطيارين السودانيين في كل شركات الطيران ملتزمون تمامًا بالإضراب المعلن الذي بداء 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن الإضراب مستمر حتي منتصف ليل يوم الأربعاء لكل الرحلات الداخلية والدولية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم، ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية.

Advertisements

وبدورها أعلنت القاهرة، اليوم الاثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي، إلى الخرطوم الثلاثاء نظرًا للأحداث الجارية في السودان.

ومساء الإثنين، أكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" أنهم سينفذون الإضراب العام الثلاثاء، والأربعاء في جميع أنحاء البلاد.

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.‎

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.