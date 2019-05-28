شكوك حول طرح هاتف "جالاكسي فولد" في موعده الجديد

بات من الصعب طرح الهاتف الذكي القابل للطي "جالاكسي فولد" لشركة سامسونج للإلكترونيات خلال شهر يونيو المقبل، وفق وسائل إعلام كورية، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، الثلاثاء، كانت سامسونج للإلكترونيات قد حددت شهر يونيو موعدا لطرح "جالاكسي فولد"، إلا أن عملية الاستقرار لجودة المنتج تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

وقدمت سامسونج هاتف "جالاكسي فولد" لشركات الاتصالات المتنقلة الكورية هذا الشهر لإجراء اختبار التشغيل البيني مع الشبكة، الأمر الذي أدى إلى توقعات بطرح "جالاكسي فولد" في غضون شهر يونيو المقبل.

لكن مصادر قالت إن عملية الاستقرار تحقق تقدما بطيئا.

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وقال مصدر صناعي إنه بحسب علمه، تستغرق عملية استقرار الجودة وقتا طويلا، مضيفا أن سامسونج للإلكترونيات تبذل قصارى الجهد لرفع مستوى النضج من خلال فحص جميع أجزاء الجهاز.

ومن المتوقع الكشف عن الموعد الجديد لطرح "جالاكسي فولد" في غضون الشهر المقبل، نظرا لأن الشركة تصر على موقفها للإعلان عن الموعد في غضون أسابيع قليلة.

وهناك احتمال طرح "جالاكسي فولد" في السوق المحلي أولا، وثم في السوق الأمريكي.

وقال مسؤول في الشركة، إن موعد الطرح لم يتحدد بعد، مضيفا أن الشركة ستعلن موعد الطرح في غضون أسابيع قليلة.