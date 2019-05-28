الشكاوى تستمر من سامسونج.. Galaxy Tab S5e يعاني من ضعف بالإنترنت

بعد أسابيع قليلة من موجة الأعطال التي رصدت على هاتفها الأول القابل للطي، عادت شركة سامسونج لتلقي الشكاوى من عدد من عملائها، بسبب أعطال في جهاز جديد تابع لها، وهو جهازها اللوحي الأحدث Galaxy Tab S5e، وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن جهاز سامسونج Galaxy Tab S5e يعتبر أحدث جهاز لوحي تنتجه الشركة الكورية الجنوبية للإلكترونيات، وقد تم رصد عدة شكاوى بخصوص ضعف استقبال الجهاز للإنترنت اللاسلكي على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب الموقع الأمريكي، اشتكي أحد مستخدمي جهاز Galaxy Tab S5e، من أن الجهاز غير قادر على تلقي إشارة wi-fi، في حالة الإمساك به بطريقة معكوسة أو خاطئة، أو قيامه بتغطيته بقبضته لأحد أركانه؛ حيث ينقطع الإنترنت عن الجهاز تماماً.

وأوضح الموقع أن المستخدم المشتكي من هذا العطل، قام بأكثر من تجربة ليتأكد من وجود هذه الهفوة الغير مبررة بجهاز سامسونج Galaxy Tab S5e.

وسبق أن تعرضت عدة أجهزة ذكية حديثة الطرح لمثل هذه الأزمة، منها جهاز iPhone 4 الذي طرح في عام 2010، وتلقت شركة أبل شكاوى في ذلك الوقت من تعرضه لعطل مشابه.