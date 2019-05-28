السعودية تستعدّ لاستقبال ستين قناةً وقرابة 400 صحافي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



تجري السعودية ترتيبات ضخمة من أجل احتضان القمم الثلاث، خليجية وعربية واسلامية، في مكة المكرمة، وتولي السلطات للوفود الاعلامية الضخمة اهتماما خاصا.

"الخليج 365" من جدة: في إطار الاستعدادات الضخمة التي تشهدها السعودية لاستضافة ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، تُجرى تحضيرات إعلامية حثيثة تحت إشراف ومتابعة وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة.

وكوّنت السلطات السعودية 13 فريق عمل لمواكبة الحدث الكبير، وتسهيل مهمة عمل الإعلام العالمي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المملكة تترقّب استضافة 390 إعلاميًا وصحافيًا دوليًا، و59 قناة عالمية.

وتقدم وزارة الإعلام السعودية خدماتها للضيوف المنتظرين من خلال أربعة مراكز إعلامية، كما تقيم معرضًا تعريفيًا في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحًا حكوميًا ومدنيًا لعرض المنجزات والتطورات وشرحها.

Advertisements

ونقلت (واس) عن رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث فهد بن حسن آل عقران قوله: "بتوجيهات من وزير الإعلام؛ تبذل جهود كبيرة لتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة، توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلا في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة".

وأوضح آل عقران أن عدداً من مسؤولي الدولة سيشارك في مؤتمرات صحفية مباشرة مع الإعلاميين الدوليين والمحليين والقنوات ووكالات الأنباء على هامش القمة، مشيرًا إلى أنه "تم إعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة، لاطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد حتى الآن".

وتستضيف مكة المكرمة أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية يومي الخامس والسادس والعشرين من الشهر الجاري، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.