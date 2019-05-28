الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا في سوريا.. ودمشق تعلن سقوط ضحايا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إسرائيل قالت إنها ردت على مصدر النيران في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، شن غارة على موقع عسكري في ريف القنيطرة، جنوبي سوريا، فيما أكدت دمشق سقوط ضحايا.

وأورد بيان للجيش الإسرائيلي "أنه في وقت سابق من الاثنين، تم إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية (إسرائيلية) كانت في تحليق اعتيادي شمالي البلاد".

وأضافت أن قذيفة المضادات السورية سقطت داخل الأراضي السورية، لكن الطائرة أكملت مهمتها حسب التخطيط.

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وأورد البيان، أن الجيش الإسرائيلي، رد على المنصة التي أطلقت منها النيران، وهو "ينظر بخطورة إلى أي تهديد على طائراته ويعمل لحمايتها".

من جانبه، أكد مصدر عسكري سوري، مقتل شخص وجرح آخر جراء الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف موقعا عسكريا في خان أرنبة بريف القنيطرة.

وأكدت إسرائيل، مرارا، أنها ستتصدى لأي خطر على أمنها في الأراضي السورية، وقامت بقصف عدد من المواقع العسكرية التابعة للحكومة السورية وميليشيات إيران.