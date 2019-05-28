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حريق في خزان للغاز الطبيعي وسط العراق

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على النفط قالت السلطات العراقية، إن حريقا شب، يوم الاثنين، في إحدى خزانات الغاز الطبيعي بحقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، أن الحريق شب أثناء عملية الصيانة، وأضافت أن فرق الدفاع المدني وفرق الصيانة التابعة لوزارة النفط شرعت بالإجراءات اللازمة.

ولم توضح السلطات ما إذا كان الحريق قد أدى إلى وقوع ضحايا، لكنها أكدت أنه  تحت السيطرة، في الوقت الحالي.

ويعد العراق من كبار مصدري النفط في العالم، وفي أبريل الماضي، سجلت البلاد رقما قياسيا في معدل إيرادات النفط الخام إثر ارتفاع الأسعار على خلفية تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن.

وبحسب بيانات وزارة النفط، بلغت كمية الصادرات من الخام ما يقرب من 104 مليون برميل بإيرادات بلغت 7.02 مليار دولار .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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