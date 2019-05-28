شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عكاظ: دعوة الملك سلمان لإيقاف العنصرية هامة لإحلال السلام العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت صحيفة "عكاظ" السعودية بدعوة الملك سلمان لإيقاف خطابات العنصرية والكراهية، وقالت في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الاعتدال السعودي) : أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها منذ عهد المؤسس العمل على نشر الإسلام والتعايش بين كافة الأطياف، ولم تتوقف المملكة ولم تتخلف عن إدانة كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب الذي ضرب دولا كثيرة.

Advertisements

ووتابعت، تؤكد المملكة في كل مرة تصديها ومنعها لكافة محاولات اختطاف المجتمع السعودي عن الوسطية والاعتدال الذي جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، والتأكيد على نقاء الشريعة الإسلامية من كل فكر دخيل عليها.

واختتمت يأتي تجديد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيا كان مصدره وذريعته، وضرورة الإصغاء لصوت الحكمة والعقل، وتفعيل مفاهيم التسامح والاعتدال، دعوة مهمة لإحلال السلام العالمي وكف الأذى بكافة أشكاله.