شكرا لقرائتكم خبر عن قائم مقام سنجار يحمل الأمن العراقى مسئولية انتشار حرائق الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل قائم مقام مدينة سنجار بمحافظة نينوى محمد خليل، الأجهزة الأمنية العراقية مسئولية انتشار الحرائق المفتعلة فى مساحات واسعة من الأراضى الزراعية فى مناطق مختلفة من البلاد.
وقال خليل ـ فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء إن الأجهزة الأمنية غير قادرة على حماية ممتلكات المواطنين، مطالبا الحكومة العراقية بتعويض أصحاب الأراضى الزراعية.. معربا عن اعتقاده بوجود أياد خارجية تقوم بهذا العمل بغرض القضاء على الإنتاج الوطنى الزراعى للعراق .
كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت عددا من الحرائق، التى التهمت مئات الهكتارات الزراعية فى محافظة صلاح الدين، مما دفع نوابا عن المحافظة إلى إعلان حالة الطواريء.
يذكر أن الخارجية العراقية قد اتهمت داعش بالوقوف وراء حرائق المحاصيل الزراعية، بينما وجهت جهات أخرى أصابع الاتهام لفصائل ميليشيات الحشد الشعبي.
كانت هذه تفاصيل خبر قائم مقام سنجار يحمل الأمن العراقى مسئولية انتشار حرائق الأراضى الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.