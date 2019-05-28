شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية تدعو العراق وقف إعدام 4 مواطنين فرنسيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من مواطنيها فى العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم داعش.
وقالت حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنها تحترم سيادة العراق لكنها تعارض عقوبة الإعدام.
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