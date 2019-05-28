شاهد.. إنقاذ مواطن في اللحظات الأخيرة قبل غرقه بـ”سيول الريث”

صحيفة الخليج الالكترونية

أنقذ شابان سعوديان، مواطناً من الغرق بعدما جرفته السيول في محافظة الريث، عندما اعتزم عبور الوادي للعودة لقريته التي تحاصرها السيول.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر”، لحظة إنقاذ الشابين للمواطن المحتجز في سيارته، عن طريق الحبال والمخاطرة بالنزول إلى السيل.

وكانت السيول جرفت مركبة المواطن إلى أن تهشمت في الوادي الذي كان يجري بسيل كبير، فيما أبلغ الأهالي الدفاع المدني وباشر الحادثة واتخذ إجراءاته.