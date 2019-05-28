أودي تدرس تحويل سيارتها الفاخرة "إيه 8" إلى كهربائية بالكامل

تدرس شركة "أودي" الألمانية للسيارات الفاخرة، تحويل واحدة من أفخم طرازاتها إلى العمل بالكهرباء بشكل كامل عند طرح الجيل الجديد منها، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع "كار سكوبس" ألمحت الشركة إلى نموذج محتمل من سيارة Audi A8 الراقية لتصبح واحدة من السيارات الكهربائية التي تعتزم الشركة إطلاقها مستقبلا.

وأوضح الموقع أن الجيل القادم من سيارات إيه 8 قد يصبح كهربائيا وفقا للنقاشات التي دارت خلال الاجتماع السنوي العام للشركة، غير أن برام شوت رئيس مجلس إدارة الشركة لم يحسم القرار بعد.

وقال شوت خلال الاجتماع السنوي: "في عام 2020، سنطلق 5 سيارات كهربائية، وسوف نحرز تقدما كبيرا بعد ذلك؛ سيكون لدى Audi 20 طراز كهربائي بالكامل بحلول عام 2025".

وتابع: "الجيل القادم من سيارة Audi A8 قد يكون كهربائيا، لم نحسم الأمر بعد.. لكن يمكنني تخيل ما سيحدث جيدًا، نحن نفكر في إحداث ثورة بمفهوم جديد تماما لهذا الطراز".