العثور على نقش أثري يعود لأكثر من ألف عام في السعودية (صورة)

ووفقا لموقع CNN بالعربية، خلال إحدى جولاته اليومية في محافظة تيماء والمنطقة التي تحيط بها، وجد الشمري نقشا قديما على صخرة متوسطة الحجم.
وقال الشمري إن النقش عبارة عن "دعاء وطلب المغفرة لشخص اسمه حفص بن عمر، وأهل تيماء جميعا".
وكتب النقش في شهر رمضان من عام 108 هجري، على يد شخص اسمه هود بن ميسرة بن عمر.
وأشار الشمري إلى أن النقش تواجد على طرق القوافل القديمة، وأنه مكتوب بالخط العربي غير المنقط.
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