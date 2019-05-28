سفير إيران في فرنسا بهرام قاسمي: إيران جاهزة للتعاون والحوار ورفع سوء التفاهم مع بعض دول الخليج بهرام قاسمي: لا يمكن لأي دولة في المنطقة أن توفر الأمن والسلام والاستقرار لنفسها بمعزل عن الدول الأخرى بهرام قاسمي: إيران مستعدة للتوقيع على اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج لأجل بناء الثقة والمساهمة في إزالة المخاوف التي سببتها أطراف أخرى يتبع…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريحات للسفير الإيراني في باريس... ماذا طلب من دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.