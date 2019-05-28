وجاء حديث نجل الرئيس المصري الأسبق، في معرض رده على أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" والذي قال: "ربنا يتقبل منا ومنكم علاء بيه، لكن نصيحتي لكم في العشر الأواخر هو تقديم اعتذار للمصريين عن الفترة التي قضاها والدك في الحكم وتطلبوا منهم السماح، ورد المظالم إن وجدت، غفر الله لنا جميعا".
ليرد عليه علاء مبارك بقوله: "كلنا بشر نصيب ونخطيء، وأرجع حضرتك لكلمة الوالد في المحكمة، وأهم شيء أن تكون النية صالحة والقصد سليم، وكما جاء في الحديث حضرتك، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحد، وكل عام وحضرتك بخير".
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا رد علاء مبارك على شخص طالبه بالاعتذار للمصريين عن فترة حكم والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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